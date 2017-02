Cillian Murphy e Patricia Clarkson, che "Party" sul red carpet di Berlino (FOTO e VIDEO)

Erika Sciamanna

È stato presentato oggi alla 67esima edizione del festival del cinema di Berlino The Party, film di Sally Potter con un cast di volti noti: Cillian Murphy, Patricia Clarkson, Kristin Scott Thomas, Timothy Spall e Bruno Ganz hanno accompagnato e affiancato la regista nei vari appuntamenti.

Il photocall è stato breve e gli attori dopo le foto di rito sono usciti dalla consueta porticina che li ha portati in sala conferenze dove hanno risposto alle numerose domande dei giornalisti in sala. Nel tardo pomeriggio è stato il momento del red carpet, e qui nessuno si è risparmiato ai fan firmando autografi per diversi minuti prima di passare di nuovo davanti i fotografi e poi rilasciare le consuete interviste prima di entrare in sala per la premiere.

Home News Cillian Murphy e Patricia Clarkson, che "Party"...