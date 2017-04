Christian Bale, Steve Carell e Amy Adams nel nuovo film di Adam McKay

Angelica Vianello

Christian Bale ed Amy Adams torneranno a lavorare insieme per Adam McKay, in un film ancora privo di titolo incentrato sul politico Dick Cheney. Nel cast anche Steve Carell, che già ha collaborato con McKay e Bale in La grande scommessa.

Il ruolo di Cheney sarà interpretato proprio da Bale, mentre quello della moglie Lynne da Amy Adams, Steve Carell darà invece il volto al Segretario della Difesa Donald Rumsfeld: questa la selezione del regista, che attende solo il via libera dalla Paramount per iniziare le riprese a settembre ed uscire in sala l'anno prossimo.

McKay aveva rivelato in un'intervista a Deadline di avere l'intenzione di realizzare un film su Cheney, che da amministratore delegato della Halliburton divenne il più importante vice presidente della storia americana. La sceneggiatura è di McKay, e la Plan B di Brad Pitt è tra i produttori, insieme al regista stesso, Will Ferrell e Kevin Messick, la stessa squadra che ha guidato La Grande Scommessa fino alle cinque nomination per gli Oscar del 2016.

