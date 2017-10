Christian Bale ed Amy Adams irriconoscibili sul set del biopic su Dick Cheney

Approdano in rete nuove foto scattate sul set del biopic sul politico americanoDick Cheney che anticipano l'incredibile trasformazione fisica a cui le star Christian Bale ed Amy Adams si sono sottoposte per interpretare Cheney e la moglie Lynne.

Bale ha raccontato di aver mangiato senza limiti, soprattutto dolci, per acquistare peso nel film diretto da Adam McKay.

The film, troviamo anche Steve Carell nei panni del Segretario della Difesa Donald Rumsfeld, Tyler Perry in quelli di Colin Powell, Alison Pill nel ruolo di Mary Cheney e Sam Rockwell che si calerà nei panni dell'ex Presidente George W. Bush.

That's Christian Bale, not the real Dick Cheney in this photo https://t.co/5mDJeP0W0F pic.twitter.com/HkAGzsnyHG — Comfortably Smug (@ComfortablySmug) October 19, 2017

Look What We Made Amy Adams Do pic.twitter.com/N0oNIWXQQY — Amy Adams's Oscar (@prasejeebus) October 20, 2017

Hands down gonna be Christian Bale's best superhero movie pic.twitter.com/Ogtf0QPv76 — Comfortably Smug (@ComfortablySmug) October 14, 2017

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Christian Bale ed Amy Adams irriconoscibili sul...