Che posto avrà Guardians Of The Galaxy 3 nella timeline del Marvel Cinematic Universe?

Di recente i fan si sono posti molte domande sulla timeline del Marvel Cinematic Universe e sulle scelte dei Marvel Studios. Mentre la Fase 2 vedeva per lo più gli eventi narrati in ordine sequenziale, adesso lo studio ha cominciato a prendersi numerose licenze. Difficile fornire una collocazione precisa a Doctor Strange e stabilire con esattezza l'arco temporale degli eventi. Sappiamo che anche Spider-Man: Homecoming sarà ambientato pochi mesi dopo gli eventi mostrati in Captain America: Civil War, scelta fatta per mostrare a lungo Peter Parker sui banchi della scuola superiore, e che Guardiani della Galassia Vol. 2 è ambientato un paio d'anni dopo il primo film.

Marvel avrebbe così deciso di interrompere la contemporaneità col presente reale per ambientare ogni film nel momento più opportuno alla narrazione. A questo punto viene da chiedersi quando sarà ambientato il preannunciato Guardians of the Galaxy Vol. 3.

A porre la domanda al regista James Gunn è stato un fan su Twitter il quale si chiede se il film sarà ambientato prima degli eventi di Avengers: Infinity War. La risposta di James Gunn non è tardata ad arrivare.

No. Vol. 3 will take place AFTER Avengers 3 & 4. https://t.co/5QCiH5fU55 — James Gunn (@JamesGunn) 2 maggio 2017

Guardians of the Galaxy Vol. 3 sarà ambientato dopo la Infinity War e il suo sequel. In precedenza Gunn aveva confermato che Avengers: Infinity War si svolgerà quattro anni dopo Guardiani della Galassia Vol. 2, perciò facendo un rapido calcolo le vicende dei Guardiani torneranno ad avvicinarsi al tempo reale. Ma è ancora presto, e mancano ancora troppi film, per prevedere cosa accadrà nel MCU prossimamente.

