Charlize Theron, una diva in reggiseno sul red carpet "atomico"

Charlize Theron ha sorpreso un po' anche i suoi fan con il look scelto lunedì per la première berlinese di Atomica bionda, il thriller action di cui è protagonista.

L'attrice si è infatti presentata indossando dei capi dello stilista Christian Dior, sfilando così con un top-reggiseno e una minigonna in pelle, outfit che evidenziava il suo fisico perfetto.

Il film diretto da David Leitch (John Wick), in arrivo nei cinema italiani il 17 agosto, racconterà la storia dell'agente dell'MI6 Lorraine Broughton (Theron), pronta a sfruttare tutte le sue capacità pur di rimanere viva durante una missione impossibile. La letale assassina dovrà consegnare un dossier di inestimabile valore a Berlino e collaborerà con l'agente David Percival (James McAvoy) per agire in un intricato mondo di spie.

