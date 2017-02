Charlize Theron agli Oscar 2017: una TV iraniana censura l'abito della diva

Durante la cerimonia di premiazione degli Oscar, Charlize Theron è salita sul palco per annunciare, insieme a Shirley MacLaine, l'Oscar come Miglior Film Straniero.

Il riconoscimento è stato assegnato a Il cliente, il lungometraggio diretto da Asghar Farhadi. Il regista iraniano non era presente all'evento per protestare contro le decisioni prese dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per regolare l'accesso sul suolo americano da parte dei cittadini di alcune nazioni.

L'Oscar è stato ricevuto da Anousheh Ansari a nome del filmmaker e la Iranian Labor News Agency ha deciso di censurare in modo evidente il momento dell'annuncio e della consegna del premio photoshoppando l'immagine di Charlize Theron, coprendo in nero l'attrice che indossava un abito molto scollato, e persino di Anousheh, che aveva una spalla leggermente scoperta.

Il video è stato caricato dalla pagina Facebook Women in the World per denunciare fino a che punto in Iran si cerchi di mantenere coperti i corpi delle donne: "Mentre molti di noi, tra cui gli americani, stanno esprimendo la propria opposizione alle leggi di Trump contro i musulmani, dobbiamo anche esprimere chiaramente la nostra condanna all'Iran che vieta alle donne di entrare in Iran se non indossano un "appropriato hijab", arrivando persino a condannarle o arrestarle".

