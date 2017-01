Casting JonBenet: il documentario sull'omicidio sarà distribuito da Netflix

Sarà Netflix a distribuire in primavera il documentario Casting JonBenet, che debutterà al Sundance Film Festival.

Il progetto diretto da Kitty Green esplorerà il caso di omicidio, tuttora irrisolto a distanza di venti anni, che ha avuto come vittima la piccola JonBenet Ramsay. La bambina di sei anni era una reginetta di bellezza e venne ritrovata morta nello scantinato della propria casa nella giornata di Natale, dopo che i genitori ne avevano denunciato la scomparsa e una richiesta di riscatto.

I filmmaker, nel corso di quindici mesi, hanno indagato nella città natale della famiglia Ramsey in Colorado per cercare risposte alle domande rimaste irrisolte, oltre ad analizzare come questo crimine abbia dato forma ai comportamenti e agli atteggiamenti delle generazioni successive di genitori e figli.

