Carrie Pilby: il trailer della commedia con Bel Powley

The Orchard ha diffuso il trailer di Carrie Pilby, diretto da Susan Johnson e tratto dal romanzo di Caren Lissner.

Il lungometraggio ha come protagonista Bel Powley nel ruolo di una ragazza che si è iscritta ad Harvard a soli 14 anni e quando era ancora una bambina ha iniziato a protestare contro le società petrolifere.

La giovane è convinta che il mondo sia popolato da ipocriti troppo interessati al sesso e trova difficile comprendere come funzionano la moralità, i rapporti sociali e la realtà all'esterno del suo appartamento. Il suo psichiatra (Nathan Lane) le fa scrivere una lista di obiettivi da raggiungere nel periodo compreso tra il Giorno del Ringraziamento e Capodanno. Ogni punto della lista porta Carrie più vicina alla comprensione degli esseri umani che, come i libri, non possono essere giudicati dalla loro copertina.

Fanno parte del lungometraggio, in arrivo nelle sale americane il 4 aprile, anche Vanessa Bayer, William Moseley, Colin O'Donoghue, Gabriel Byrne e Jason Ritter.

