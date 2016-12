Carrie Fisher: quale sarà il futuro di Leia nella saga di Star Wars?

La morte di Carrie Fisher ha addolorato il mondo del cinema e i milioni di fan della saga di Star Wars.

L'attrice aveva ripreso il ruolo della principessa Leia in occasione di Star Wars: Il risveglio della forza e la sua presenza era prevista anche in Episode VIII.

Una fonte vicina alla produzione ha infatti confermato che Carrie avrebbe dovuto ritornare sul set quando sarebbero iniziate le riprese di Episode IX, ultimo capitolo della nuova trilogia.

E' poi stato rivelato che nel lungometraggio diretto da Colin Trevorrow, rispetto a quello firmato da J.J. Abrams, il personaggio avrà inoltre maggiore spazio e più scene. Confermata anche la presenza di sua figlia, Billie Lourd, già apparsa nel settimo episodio della saga.

Ovviamente è ancora presto per sapere come la Lucasfilm affronterà l'assenza della Fisher e bisognerà probabilmente attendere ancora a lungo prima di avere i primi dettagli legati al modo in cui gli sceneggiatori affronteranno la triste mancanza dell'interprete di Leia nel cast.

I fan di Carrie, in attesa del settimo episodio di Star Wars in arrivo a dicembre 2017, potranno però presto rivederla in azione in tv, grazie agli episodi della terza stagione di Catastrophe le cui riprese si sono concluse da poco.

L'attrice aveva inoltre deciso di tornare a teatro, dopo il successo dello spettacolo Wishful Drinking. Geffen Playhouse ha infatti rivelato che giovedì, il giorno prima che la star avesse un infarto a bordo del volo che doveva riportarla a Los Angeles, aveva raggiunto un accordo per produrre Wishful Drinking Strikes Back: From Star Wars to, uh, Star Wars!.

Al progetto avrebbe collaborato Josh Ravetch con il ruolo di regista, mentre Carrie avrebbe dovuto scrivere i testi.

