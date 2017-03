Buffy l'Ammazzavampiri, Joss Whedon: "Non escludo il reboot, ma..."

Cristiano Ogrisi

Buffy - L'ammazzavampiri ha cambiato il mondo della televisione e, visto che questi anni sono gli anni dei reboot e dei revival degli anni '90, è solo naturale che durante i festeggiamenti del ventennale dello show si parli del futuro della serie. La produttrice Gail Berman ha annunciato da poco che lei sarebbe d'accordo se Joss Whedon riprendesse in mano il progetto, ma le parole del creatore della serie fanno suonare l'idea poco probabile:

"Sono sicuro che ora faranno il reboot anche de La vita secondo Jim. La nostalgia è davvero così forte che non possiamo evitare tutto ciò? Penso che bisogna andare avanti, dobbiamo creare nuovo materiale di cui la gente potrà fare un reboot più in là."

Whedon ha anche detto che aveva iniziato un'iniziativa di un finanziamento dei fan per riportare in scena Firefly, ma ora si è reso conto che ogni tanto le cose morte andrebbero lasciate morte:

"C'è qualcosa di strano nei reboot, tu riporti qualcosa sullo schermo, anche se la qualità è alta come prima, l'esperienza è per forza diversa. La cosa più bella era essere lì in quel momento per la prima volta, ora bisogna misurarsi con le aspettative e cambiare molto per il contesto in cui siamo, non è facile. Per fortuna molti dei miei attori sono ancora bellissimi, non ho paura di trovarli decrepiti. Sono più preoccupato di sentirmi io un narratore decrepito. Non voglio sentire che avrei dovuto lasciare prima del revival. Non escludo nulla, ma ho paura di questo."

Visto anche il "no" di David Boreanaz (Angel) al reboot, probabilmente il revival di Buffy resterà solo nella fantasia dei fan. Joss Whedon, lontano dalla cabina di regia dopo Avengers: Age of Ultron, sta per tornare con un nuovo progetto, con protagonista una giovane donna:

"Voglio parlare di giovani donne che hanno il potere e il peso di averlo. Lo farò in un modo nuovo, con nuovi personaggi e spero di imparare qualcosa nel processo."

