Bryan Cranston interpreterà... Bryan Cranston in 'The Masterpiece' di James Franco

Dopo aver recitato fianco a fianco nella scatenata commedia Proprio lui?, il prolifico James Franco avrebbe convinto il collega Bryan Cranston a recitare nel suo The Masterpiece, film in cui Cranston interpreterà una versione giovane di se stesso.

A rivelare la notizia è stato lo stesso James Franco nel corso di un'intervista al South China Morning Post: "Ci sono voluti otto mesi per realizzare Proprio lui? così nel frattempo ho chiesto a Bryan di interpretare lo sceriffo in In Dubious Battle, poi ho diretto The Masterpiece e lui ha accettato di fare anche quel film. Gli ha chiesto di interpretare se stesso, ma più giovane. Bryan ama il cinema e sostiene i colleghi ogni volta che può".

James Franco confessa di apprezzare il talento comico di Bryan Cranston, talento che, dopo Breaking Bad, secondo lui è stato sfruttato troppo poco: "Temo che dopo Breaking Bad le persone abbiano dimenticato quanto Bryan sia un eccezionale attore comico. Quando giravamo Proprio lui? Bryan mi ha detto 'Erano dieci anni che non mi divertivo così.' Così gli ho trovato un partner comico, un grande improvvisatore come Seth Rogen, ma potrebbe farlo con chiunque visto il suo talento".

