Bryan Cranston e Jessica Biel star della "soap" ispirata ai testi di Kanye West

Bryan Cranston, Jessica Biel, Giovanni Ribisi e James Corden hanno realizzato, per la trasmissione The Late Late Show, un divertente sketch ispirato alla soap opera Beautiful.

I dialoghi del video intitolato The Bold and the Lyrical sono tratti dalle canzoni di Kanye West, usate per raccontare la storia di un matrimonio che non va esattamente come previsto, con più di un'interruzione a sorpresa.

Per scoprire come finirà la soap, tra dichiarazioni d'amore e scelte inaspettate, non vi resta che guardare il divertente filmato:

Home News Bryan Cranston e Jessica Biel star della "soap"...