Broadchurch: il trailer della stagione 3 svela il ritorno di David Tennant e Olivia Colman

E in arrivo la terza stagione di Broadchurch. la serie poliziesca inglese farà ritorno su BBC America nel corso del 2017. Per adesso arriva un trailer della nuova stagione che mostra il ritorno in azione dei protagonisti David Tennant e Olivia Colman nei panni dell'Ispettore Alec Hardy e del Detective Ellie Miller. nel trailer possiamo inoltre apprezzare le splendide location del Dorset in cui la serie è stata girata.

Leggi anche: 30 serie TV perfette per il binge-watching

Il creatore dello show Chris Chibnall ha annunciato che la terza stagione di Broadchurch sarà anche l'ultima: "Abbiamo un'ultima storia da raccontare che vedrà il ritorno di volti familiari, ma anche l'arrivo di nuovi personaggi. Spero che sia un addio emozionante, all'altezza dello show. Questo per me significa molto".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Broadchurch: il trailer della stagione 3 svela il...