Broadchurch, David Tennant: "La segretezza sul set mi ha causato tanti problemi"

David Tennant ha raccontato di aver avuto qualche problema durante le riprese dell'ultima stagione di Broadchurch. L'attore, intervistato durante lo show This Morning, ha infatti spiegato che il livello di segretezza che circondava la produzione era altissimo: "C'era una serie senza fine di password, codici per accedere ad alcuni pezzi dei copioni e altre per i cambiamenti e per il programma del giorno successivo sul set. L'ho trovato totalmente impossibile. Non riesco a ricordarmi nemmeno le password legate alla mia vita normale, non datemene altre!".

Gli attori, inoltre, non potevano leggere le parti degli episodi che non li riguardava direttamente: "Avevamo a disposizione gli script solo quando dovevamo girare le scene, quindi non sapevo la direzione che stava prendendo la storia. Per qualcuno che deve interpretare un poliziotto è piuttosto utile perché stai girando degli interrogatori e non hai idea di chi ti sta mentendo e chi sta dicendo la verità".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!