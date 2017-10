Box Office USA: It riconquista la prima posizione

Il pubblico americano torna a incoronare It per la terza settimana. Dopo lo stop causato dall'uscita in sala di Kingsman: Il cerchio d'oro, è l'horror tratto dal classico di Stephen King a riconquistare la vetta della classifica degli incassi a colpi di milioni. La terrificante pellicola che racconta le gesta dell'inquietante Pennywise e dei ragazzini impegnati a combattere l'entità malefica, incassa 17.310.000 dollari che, aggiunti ai precedenti incassi, portano il film a un totale di 291.182.790 dollari in quattro settimane.

Alle spalle di It si consuma un testa a testa per la seconda posizione che vede trionfare di pochissimo Barry Seal - Una storia americana, diretto da Doug Liman e con protagonista l'attore Tom Cruise. La new entry, ispirata a una storia vera, racconta quanto accaduto a Barry Seal, un truffatore e pilota che viene ingaggiato dalla CIA per lavorare a una delle più grandi operazioni sotto copertura della storia degli Stati Uniti. 17.016.000 dollari di incassi raccolti in 3.024 sale, con una media per sala di 5.627 dollari. Stesso incasso di Kingsman: Il cerchio d'oro, ex numero uno, che aggiunge 17 milioni ai precedenti guadagni raggiungendo i 66.700.000 dollari totali.

Scivola al quarto posto la pellicola animata targata Warner Bros. Pictures Lego Ninjago - Il film che incassa altri 12 milioni arrivando a un totale di 35.556.000 dollari,

A chiudere la top five degli incassi USA troviamo il remake Flatliners - Linea mortale, i cui incassi però non brillano. Di fronte a un budget di 19 milioni, il thriller Ellen Page, Diego Luna e Nina Dobrev debutta incassando solo 6.700.000 dollari in 2.552 sale, con una media per sala di 2.625 dollari.

