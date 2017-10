Box Office USA: Blade Runner 2049 in testa, ma incassa solo 31,5 milioni

Al debutto nelle sale americane, Blade Runner 2049 scala la vetta del box office conquistando la vetta, ma non brilla negli incassi. Il film apre con "soli" 31,5 milioni, pochi di fronte all'imponente budget di 150 milioni spesi per creare un sequel all'altezza delle aspettative. Il sequel diretto da Denis Villeneuve è uscito in 4.058 sale, ottenendo una media per sala di 7.769 dollari.

Alle spalle del sequel di Blade Runner si piazza un altro debutto, il romance ad alta quota Il domani tra di noi, interpretato da Idris Elba e Kate Winslet. La pellicola targata 20th Century Fox incassa 10,1 milioni da 3.088 sale, con una media per sala di 3.271 dollari. Il film, diretto da Hany Abu-Assad, i apre quando un aereo da turismo cade sulle montagne innevate dello Utah. Ha solo due passeggeri a bordo: un ortopedico di trentanove anni, Ben Payne, e una giornalista di trentaquattro, Ashley Knox. Lui ha fretta di tornare a casa per fare pace con la moglie con la quale aveva litigato, lei è una scrittrice di successo in procinto di sposarsi. Il volo che avrebbero dovuto prendere a Salt Lake City per Denver è stato annullato per l'arrivo di una tempesta e Ben aveva noleggiato un aereo privato, offrendo un passaggio alla ragazza conosciuta all'aeroporto. Ben e Ashley sopravvivono, ma la ragazza si frattura il femore. Nelle montagne tempestose i due, accompagnati dal cane del pilota, devono affrontare una situazione al limite della sopravvivenza.

Dopo aver scalato nuovamente la vetta, It torna in terza posizione. L'horror tratto dal classico di Stephen King incassa altri 9.655.000 dollari che lo portano a sfiorare i 305 milioni in cinque settimane.

Altro debutto in quarta posizione per il lungometraggio animato My Little Pony: The Movie.

Tra le star coinvolte nel progetto Emily Blunt interpreta Tempest Shadow, Kristin Chenoweth doppia la principessa Skystar, Liev Schreiber dà voce a The Storm King e Taye Diggs veste i panni vocali di Capper. Il film per bambini incassa 8,8, milioni di dollari da 2.528 sale, con una media per sala di 3.481 dollari.

Kingsman: Il cerchio d'oro scivola in quinta posizione e incassa altri 8.100.000 milioni che lo portano a un totale di 80 milioni in tre settimane.

