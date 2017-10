Box Office Italia, Thor: Ragnarok, botteghino cosmico per il film Marvel

Era facile prevedere l'esordio col botto di Thor: Ragnarok. Il terzo lungometraggio Marvel dedicato al possente Dio del tuono (Chris Hemsworth) apre incassando l'impressionante cifra di 3,5 milioni di euro in 606 sale e segna una media per sala di 5.005 euro.

Il solo su Thor scalza dalla vetta il campione di incassi It. L'horror di Andres Muschietti continua comunque ad attirare il pubblico italiano in sala e incassa altri 2.835.690 euro, arrivando a un totale di 11.230.000 euro in sole due settimane.

A sorpresa, alle spalle di Thor e It troviamo un titolo italiano che segna un esordio di lusso. Il romanziere Donato Carrisi debutta alla regia dirigendo l'adattamento del suo romanzo noir La ragazza nella nebbia. Il film, forte di un cast che comprende Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi, Michela Cescon e Jean Reno segna un incasso di 996.000 euro in 383 sale, con una media per sala di 2.600 euro.

Ancora un debutto in quarta posizione dove si piazza Victoria e Abdul, nuovo biopic reale diretto da Stephen Frears e interpretato dalla diva Judi Dench nel ruolo della regina Vittoria. 842.345 euro raccolti in 363 sale, con una media per sala di 2.320 euro.

Altro titolo italiano a entrare nella top five degli incassi è la commedia di Alessio Maria Federici Terapia di coppia per amanti con Ambra Angiolini, Pietro Sermonti e Sergio Rubini. il film apre con un incasso di 660.179 euro raccolti in 312 sale, con una media per sala di 2.115 euro.

