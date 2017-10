Box Office Italia, Emoji in vetta alla classifica dei film più visti

Il cartoon Sony Pictures Animation Emoji: Accendi le emozioni conquista il botteghino italiano. Il film, uscito in 377 sale, incassa oltre un milione di euro, con una media per sala di 2.883 euro. Nascosta tra le app troviamo Messaggiopoli, una vivace città dove vivono tutte le nostre emoji preferite in attesa di essere scelte da Alex, proprietario del telefono. In questo mondo ogni emoji ha una sola espressione facciale tranne Gene, un'esuberante emoji che, nato senza filtri, riesce a fare più espressioni. Deciso a diventare "normale" come tutte le altre emoji, Gene chiede aiuto al suo migliore amico Gimme 5 e alla famosa hacker Rebel. Tutti insieme si imbarcano in un'epica "app-ventura" all'interno del telefono, ognuno in modo simpatico e scatenato, per trovare il codice che riuscirà ad aiutare Gene nel suo scopo. Quando un grande pericolo minaccia il telefono, il destino di tutte le emoji dipenderà da questi tre improbabili amici, che dovranno salvare il loro mondo prima di venire definitivamente cancellati.

Stabile in seconda posizione Noi siamo tutto, teen romance strappalacrime che ha come protagonista Amandla Stenberg nel ruolo di Madeline Whittier: una diciottenne che ha trascorso la sua vita in isolamento a causa di una malattia che rende ogni cosa, al di fuori della sua casa asettica, una minaccia potenzialmente mortale. Madeline dipinge e scrive per trascorrere il proprio tempo, immaginandosi in luoghi distanti dalle mura in cui è rinchiusa. Il film incassa 885.927 euro che lo portano a un totale di 2.583.000 euro incassato in due settimane.

Dopo due settimane di permanenza in vetta alla classifica degli incassi, Cars 3 è terzo e raccoglie altri 857.000 euro superando i 7 milioni di euro totali.

Perde una posizione il colossal francese Valerian e la città dei mille pianeti di Luc Besson, che ora è quarto. L'opera francese più costosa di sempre ha avuto un'accoglienza controversa da parte della critica e anche del pubblico. in Italia il film che racconta le avventure di Valerian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne), un team di agenti speciali con il compito di mantenere l'ordine in tutti i territori umani che opera in un incredibile futuro, incassa altri 596.000 euro da 476 sale, arrivando a un totale di 1.860.000 euro.

Perde una posizione anche L'inganno di Sofia Coppola. La rilettura al femminile de La notte brava del soldato Jonathan raccoglie altri 511.000 euro arrivando a 1.656.000 euro complessivi.

Primo titolo italiano, al sesto posto irrompe la commedia Chi m'ha visto, interpretata da Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino. Il film, che racconta la storia di un chitarrista talentuoso, ma semisconosciuto pronto a fingere la propria sparizione per conquistare la fama che merita, incassa 490.973 in 288 sale, con una media per sala di 1.716 euro.

