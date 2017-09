Box Office Italia: Cars 3 scalza Cattivissimo Me 3 dalla vetta

Cars 3 conquista rombando la prima posizione del box office italiano di questa settimana. L'hit seriale Disney/Pixar debutta in testa alla classifica degli incassi raccogliendo 3.483.260 euro da 757 sale, con una media per sala di 4.600 euro. E' guerra tra cartoon visto che la pellicola, che torna a raccontare le gesta del mitico Saetta McQueen e dei suoi rivali, scalza dalla vetta Cattivissimo me 3, che ha resistito al primo posto per tre settimane. L'hit Illumination Entertainment incassa comunque un altro milione di euro che lo porta a quota 16 milioni e mezzo.

In terza posizione fa il suo debutto Barry Seal - Una storia americana, action Universal diretto da Doug Liman e interpretato dalla star Tom Cruise. Il progetto, ispirato a una storia vera, racconta quanto accaduto a Barry Seal, un truffatore e pilota che viene a sorpresa ingaggiato dalla CIA per lavorare a una delle più grandi operazioni sotto copertura della storia degli Stati Uniti. Il film raccoglie oltre un milione di euro da 382 sale, segnando una media per sala di 2.656 euro.

Dopo tre settimane di permanenza in classifica, Dunkirk scivola al quarto posto. Il war movie di Christopher Nolan incassa altri 928.00 euro arrivando a un totale di 6 milioni e mezzo di euro.

Quinto posto per la limited release David Gilmour Live at Pompeii, film-concerto che ripropone la mitica due giorni dell'ex chitarrista dei Pink Floyd nell'anfiteatro di Pompei. 713.688 euro di incasso totale con una media per sala di oltre 300 euro da 230 sale.

