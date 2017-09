Box Office Italia: Cars 3 conserva il primo posto

I motori Disney rombano a tutta forza. Cars 3 conserva la prima posizione del box office italiano di questa settimana raccogliendo un altro milione e 739 mila euro, per un totale di oltre 5 milioni e 800 mila euro. Le avventure di Saetta McQueen e delle altre buffe auto continuano a incantare il pubblico che risponde con entusiasmo.

Alle spalle di Cars 3 troviamo il debutto di Noi siamo tutto, teen romance strappalacrime che ha come protagonista Amandla Stenberg nel ruolo di Madeline Whittier: una diciottenne che ha trascorso la sua vita in isolamento a causa di una malattia che rende ogni cosa, al di fuori della sua casa asettica, una minaccia potenzialmente mortale. Madeline dipinge e scrive per trascorrere il proprio tempo, immaginandosi in luoghi distanti dalle mura in cui è rinchiusa. La ragazza è accudita da sua madre (Anika Noni Rose) e da un'infermiera, Carla (Ana de la Reguera). La vita della teenager cambia radicalmente quando arriva un nuovo vicino, il giovane Olly (Nick Robinson). Noi siamo tutto debutta con un incasso di 1.311.283 euro raccolto in 309 sale, con una media per sala di 4.243. euro.

Altro debutto in terza posizione dove troviamo il colossal francese Valerian e la città dei mille pianeti di Luc Besson. L'opera francese più costosa di sempre ha avuto un'accoglienza controversa da parte della critica e anche del pubblico. in Italia il film che racconta le avventure di Valerian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne), un team di agenti speciali con il compito di mantenere l'ordine in tutti i territori umani che opera in un incredibile futuro, incassa 988.000 euro da 476 sale, con una media per sala di 2.075 euro.

Debutto fiacco anche per L'inganno di Sofia Coppola. nonostante il premio per la miglior regia all'ultimo festival di Cannes, la rilettura al femminile de La notte brava del soldato Jonathan non sfonda e apre in quarta posizione incassando 882.766 euro da 362 sale, con una media per sala di 2.438 euro.

Ma la vera sorpresa, in negativo visto il successo che il film sta avendo nel resto del mondo, è l'esordio di Kingsman: Il cerchio d'oro solo al quinto posto. Le avventure degli elegantissimi agenti segreti britannici non sembrano incantare il pubblico italiano che tributa al film un incasso di 869 mila euro in 368 schermi, con una media per sala di 2.361 euro.

