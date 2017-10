Blade Runner 2049: la prima versione del film durava più di 4 ore

Il montatore Joe Walker ha rivelato che la prima versione di Blade Runner 2049, il film diretto da Denis Villeneuve, superava le quattro ore di durata. L'idea iniziale era quindi quella di dividere la storia in due parti, come ha rivelato in una recente intervista in cui dichiara: "La storia in realtà è divisa in due. C'è K che scopre quello che potrebbe essere il suo vero passato e a metà della narrazione in un certo senso perde la sua verginità. La mattina dopo è una storia diversa, sull'incontrare il tuo creatore e compiere un estremo sacrificio - "morire è la cosa più umana che possiamo fare". Ed entrambe le parti iniziano con degli occhi che si aprono. C'è l'occhio gigante all'inizio del film che si apre e il secondo quando Mariette si sveglia e inizia a guardarsi intorno nell'appartamento di K".

Per un po' si era pensato persino di dare un titolo a ogni capitolo della narrazione: "Abbiamo presto cambiato idea ma è rimasta quella che ricorda un po' il risvegliarsi da un sogno. E' una scelta precisa dal punto di vista visivo ma anche del ritmo che stavano creando sul set e dell'atmosfera un po' da allucinazione che abbiamo dato al montaggio, come se si trattasse di un sogno che ti trascina inesorabilmente verso la verità".

Il montaggio è stato quindi un processo molto complesso perché Villeneuve e Walker hanno cercato di non eliminare elementi importanti che avrebbero fatto crollare l'intera struttura. Tra le sequenze tagliate ci sono ad esempio una sequenza aerea in cui K e Joi stanno volando sopra Las Vegas e alcuni dialoghi. Inizialmente persino lo scontro tra Deckard e K nella sala concerti stava per essere sacrificata a causa delle difficoltà tecniche.

I fan, purtroppo, sembra che non avranno la possibilità di vedere il materiale eliminato perché Villeneuve non ama la presenza di scene tagliate nelle versioni in Blu-Ray e ha già escluso la possibilità di proporre nuove versioni del film.

