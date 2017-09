Blade Runner 2049: ecco quant'è costato il sequel di Denis Villeneuve!

THR ha rivelato il budget di Blade Runner 2049. Il film, ambientato trent'anni dopo gli eventi del primo film, porterà in scena l'agente K della Polizia di Los Angeles (Ryan Gosling), che scopre un segreto sepolto da tempo che potrebbe far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), un ex-blade runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da 30 anni. La pellicola, diretta da Denis Villeneuve è uno dei film più attesi dell'autunno e, dopo le clip di anteprima e i trailer completi, è chiaro che siamo davanti a uno dei blockbuster produttivamente più imponenti dell'anno. THR ha riportato oggi che l'apertura al box office americano per Blade Runner 2049 arriverà intorno ai 40 milioni di dollari, e che il budget totale si aggira intorno ai 185 milioni.

Se la cifra risultasse precisa, il film sarebbe di poco sotto a Guardiani della Galassia Vol. 2 (200 milioni) e lontano invece dal più costoso del 2017, ovvero Fast & Furious 8 (250 milioni).

Gli attori Ryan Gosling e Ana de Armas hanno dichiarato che non hanno dovuto immaginare nulla, perché i set non erano cosparsi di green screen, quasi tutto ciò che si vedeva era in scenografia, "si vede perché è costato così tanto". La CGI avrebbe aiutato Villeneuve a contenere i costi, ma l'uso di effetti pratici ha permesso al regista di portare in scena la sua vera visione, facendo immergere ulteriormente il cast nell'esperienza di Blade Runner 2049. L'apertura di "soli" 40 milioni di dollari, però, costringerà il film a puntare molto sui mercati asiatici ed europei per rientrare in un budget così importante.

Fanno parte del cast anche Ana de Armas, Robin Wright, Jared Leto,Barkhad Abdi, Lennie James, Mackenzie Davis, e Sylvia Hoeks.

