Bill & Ted, Keanu Reeves conferma che il sequel è in lavorazione

Cristiano Ogrisi

Keanu Reeves ha rivelato che Bill & Ted 2 è in lavorazione. L'attore ha confermato che un sequel al film del 1989, basato sulle avventure di Bill Preston (Alex Winter) e Ted Logan (Reeves) è alle prime fasi di pre-produzione.

Reeves, durante un'intervista al Graham Norton Show ha dichiarato:

"Bill e Ted sono ancora vivi. Gli sceneggiatori hanno una storia e stiamo provando a portarla in scena."

Nel primo capitolo Bill & Ted's Excellent Adventure, i due amici viaggiano attraverso lo spazio e il tempo per una ricerca di storia, ma finiscono col riscrivere tutte le vicende del futuro e sono quindi obbligati a tornare indietro e sistemare i loro errori.

Reeves ha anticipato qualcosa della trama, i due saranno uomini adulti, alle prese con famiglia e matrimoni in crisi, e saranno chiamati un'altra volta a salvare il mondo... scrivendo una canzone:

"Praticamente devono scrivere una canzone per salvare il mondo ma non sanno come fare. La pressione di dover salvare il mondo, i matrimoni che si sfaldano, i loro figli che li odiano, e poi qualcuno dal futuro gli dice che hanno sulle loro spalle il destino dell'universo intero."

