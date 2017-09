Better Watch Out: il trailer del disturbante horror natalizio

Ah, il Natale, le feste, le luci colorate, l'albero. Una coppia lascia i figli a casa con una avvenente babysitter che alcuni ragazzi decidono di impressionare rompendo una mazza da baseball sula testa del suo ex fidanzato.

Better Watch Out si apre in maniera innocente: due genitori affidano i figli alla babysitter ventenne per uscire con gli amici e il trio si trova a dover fronteggiare un'invasione domestica. La situazione presto prenderà una piega non proprio rassicurante.

L'horror, scritto e diretto da Chris Peckover, vede nel cast Levi Miller, Ed Oxenbould, Olivia DeJonge, Dacre Montgomery, Virginia Madsen e Patrick Warburton.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Better Watch Out: il trailer del disturbante...