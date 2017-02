Ben Foster protagonista del film My Abandonment

Ben Foster, recentemente star del film Hell or High Water, sarà insieme a Thomasin McKenzie il protagonista del film My Abandonment, che verrà diretto da Debra Granik (Un gelido inverno).

Il progetto sarà un adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Peter Rock e racconterà la storia di una tredicenne e di suo padre, che vengono trovati mentre vivono a Forest Park, una foresta pluviale poco distante da Portland. Quando le autorità li portano via dal loro mondo nascosto, dove vivevano in modo pacifico, i due devono affrontare un viaggio per cercare un posto da poter chiamare casa.

Le riprese del lungometraggio inizieranno ad aprile e Bron Creative collaborerà con First Look Media per quanto riguarda il finanziamento e la produzione.

