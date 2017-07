Ben Affleck e Matt Damon produttori del pilot "City on a Hill"

Showtime ha annunciato di aver ordinato la produzione di un nuovo pilot intitolato City on a Hill. I produttori saranno Ben Affleck e Matt Damon, mentre la sceneggiatura è di Chuck Maclean.

Alla regia ci sarà Gavin O'Connor (The Accountant), impegnato anche come produttore insieme a James Mangold e Jennifer Todd.

L'idea alla base della serie è stata firmata da Affleck e MacLean.

La storia è ambientata nella Boston degli anni '90, alle prese con atti violenti criminali e in cui la corruzione e il razzismo esistevano tra le forze dell'ordine. Gli episodi racconteranno quello che viene chiamato il "Miracolo di Boston", seguendo un procuratore distrettuale afroamericano che arriva da Brooklyn e cerca di cambiare la situazione, grazie alla collaborazione di un veterano dell'FBI corrotto che vuole mantenere la pace in città. Insieme i due si occupano di un caso che cambia radicalmente le cose.

Home News Ben Affleck e Matt Damon produttori del pilot...