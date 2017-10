La Warner Bros sembra sia intenzionata a riportare sul grande schermo Beetlejuice - Spiritello porcello con il sequel annunciato ormai da tempo. Lo studio ha infatti annunciato che sarà Mike Vukadinovich a riscrivere la sceneggiatura che dovrebbe riportare sul set il regista Tim Burton e l'attore Michael Keaton.

Tra i produttori ci saranno Seth Grahame-Smith e David Katzenberg.

Il film originale è arrivato nelle sale nel 1988 ed è diventato in breve tempo un cult con la storia di un malvagio fantasma, liberato involontariamente da una ragazzina (Winona Ryder), che cerca di far impazzire gli abitanti di una casa (Catherine O'Hara e Jeffrey Jones) per farli fuggire.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Beetlejuice: Mike Vukadinovich scriverà il sequel