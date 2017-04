Beatriz at Dinner: il primo trailer del film con Salma Hayek e John Lithgow

Salma Hayek è la protagonista del film Beatriz at Dinner, di cui Roadside Attractions ha diffuso il primo trailer ufficiale.

L'attrice ha il ruolo di una donna nata in Messico che lavora a Los Angeles come guaritrice. Una sera si ferma a cenare da una coppia di clienti (Connie Britton e David Warshofsky), dopo che la sua macchina non riparte.

John Lithgow ha invece la parte di Doug Strutt, un uomo che scambia Beatriz per una governante ed esprime commenti negativi sull'immigrazione e altre tematiche.

Il lungometraggio, è stato presentato al Sundance Film Festival ed è in arrivo nei cinema americani il 9 giugno, è diretto da Miguel Arteta ed è stato scritto da Mike White.

Ecco il trailer:

