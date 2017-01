Batman, Ben Affleck: "Non è ancora sicuro che sarò io il regista"

Dopo aver assistito al linciaggio mediatico subito da Zack Snyder, Ben Affleck mette le mani avanti. Il futuro del Cavaliere Oscuro è stato affidato all'attore e lui non ha intenzione di ripeter gli errori del passato, così ribadisce che dirigerà The Batman solo se le premesse saranno buone.

"L'idea è che io lo diriga" conferma l'attore "ma ancora non è sicuro e non c'è una sceneggiatura. Se la situazione non si evolve nel modo che spero non farò il film."

Quando gli viene chiesto come mai ha deciso di infilare la tuta dell'Uomo Pipistrello, Ben Affleck risponde con sincerità: "Mio figlio Sam crede che suo padre sia Batman. E' un sentimento incredibile."

