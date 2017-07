Barry Jenkins, dopo l'Oscar con Moonlight, realizzerà If Beale Street Could Talk

Dopo l'Oscar conquistato con Moonlight, il regista Barry Jenkins tornerà dietro la macchina da presa con l'adattamento del romanzo If Beale Street Could Talk scritto da James Baldwin nel 1974.

Il libro racconta la storia di Tish: una donna di Harlem che si è da poco fidanzata e deve lottare contro il tempo per dimostrare l'innocenza del suo amante mentre è inoltre incinta del suo primo figlio.

Il racconto mostrerà la lotta della protagonista per la giustizia, l'amore e un futuro migliore.

Jenkins aveva scritto la sceneggiatura del progetto, che affronta anche l'idea del 'Sogno americano', nel 2013, nello stesso periodo in cui aveva iniziato a lavorare a Moonlight.

Il lungometraggio sarà prodotto da Annapurna, PASTEL e Plan B.

