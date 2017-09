Bambinate, il racconto breve di Stephen King diventerà un film

Mentre l'hype per It contagia tutto il mondo e il film infrange record di incassi negli USA, un'altra opera di Stephen King prende la via del grande schermo. Stavolta si tratta di Bambinate (in originale Suffer the Little Children), racconto breve del 1972 inserito nella raccolta Incubi & deliri (1993).

Bambinate vede protagonista un'insegnante di nome Emily Sidley la quale nota che i bambini della sua classe si comportano in modo strano. Emily capisce che i ragazzini non sono ciò che sembrano e intuisce di dover proteggere la città da un'entità malefica.

A scrivere e dirigere Suffer the Little Children sarà Sean Carter. Il film sarà una co-produzione Bread & Circuses, Voltage Pictures e Das Films.

Nel frattempo il pubblico italiano attende l'uscita di It, prevista per il 19 ottobre.

