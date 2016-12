Baby Driver: le prime foto del film con Ansel Elgort e Jamie Foxx

Edgar Wright, regista di L'Alba dei morti dementi - Shaun of the Dead e Hot Fuzz, è tornato alla regia con Baby Driver.

Nel lungometraggio Ansel Elgort interpreta un giovane che cerca di lasciarsi alle spalle la sua vita da criminale dopo aver incontrato la donna dei suoi sogni, ruolo affidato a Lily James. Il protagonista soffre inoltre di acufene e ascolta della musica per attutire il fastidio, utilizzando così i brani per coreografare le sequenze d'azione.

Wright ha spiegato l'originale scelta: "Ho sempre voluto girare un film che sfruttasse il potere della musica. E' qualcosa che fa davvero parte dei miei film precedenti e ho pensato di compiere un passo in avanti con un personaggio che ascolta costantemente la musica. Quindi c'è questo giovane che fa da autista ai criminali in fuga e la sua intera esistenza ha una colonna sonora, in particolare per quanto riguarda le rapine in banca e le veloci fughe che seguono".

Nel film si potranno ascoltare circa 35 canzoni, tra brani famosi e meno conosciuti, per adattarsi ai gusti eclettici del giovane in fatto di musica.

Fanno parte del cast anche Jon Bernthal, Eiza González, Jon Hamm e Jamie Foxx. Kevin Spacey ha invece il ruolo di un boss: "E' fantastico. Il primo giorno sul set con lui ho avuto quasi un'esperienza extracorporale. La sua prima scena era questo importante monologo e ha iniziato a farlo, e anche se aveva letto il copione con il cast e l'avevamo provata, quando stavamo girando la scena ero semplicemente perso nell'osservarlo parlare. Poi ho pensato 'Oh sì, l'ho scritto io!'. Sono stato brevemente ipnotizzato da Spacey e vederlo pronunciare le mie parole è stata un'incredibile gioia".

Baby Driver arriverà nelle sale americane l'11 agosto.

Home News Baby Driver: le prime foto del film con Ansel...