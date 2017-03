Baby Driver: anticipata a giugno l'uscita del film con Jamie Foxx

Il regista Edgar Wright ha annunciato che il suo nuovo film Baby Driver - Il genio della truffa arriverà nelle sale prima del previsto, venendo distribuito nei cinema americani il 28 giugno invece che l'11 agosto come annunciato inizialmente.

Okay. He's that fast. Thrilled to announce that 'Baby Driver' is now arriving at theaters EARLY. Coming to you JUNE 28TH. #BabyDriverMovie pic.twitter.com/BAR0loRW8K