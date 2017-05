Avengers: Infinity War, Thor e Hulk avvistati sul set in Scozia!

Nuove star hanno fatto la loro comparsa sul set di Avengers: Infinity War. Da qualche settimana cast e crew si trovano in Scozia impegnati nelle riprese del blockbuster Marvel Studios. Foto e video rubati dal set di Edimburgo hanno svelato la presenza di Scarlet Witch, Vision, Capitan America, Hawkeye e Falcon. Adesso anche Hulk e Thor si sarebbero finalmente aggiunti al team.

Una fortunata fan scozzese ha postato su Twitter i selfie scattati in loco con le star Mark Ruffalo e Chris Hemsworth aggiungendo che questo è stato il più bel momento della sua vita e non facciamo fatica a crederle. A inizio settimana è approdato a Edimburgo anche Chris Evans, mentre Anthony Mackie avrebbe già concluso le sue riprese nel ruolo di Falcon prima dell'arrivo del collega.

La presenza di Ruffalo ed Hemsworth in Scozia indica che dopo Thor: Ragnarok Thor e Hulk faranno ritorno sulla Terra da cui mancano dal finale di Avengers: Age of Ultron. Per saperne di più ai fan non resta che attendere l'uscita del terzo capitolo della sagaa di Thor, nelle sale dal 25 ottobre.

