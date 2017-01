Avengers: Infinity War - I fan del Dottor Strange potrebbero restare delusi

La lista delle star coinvolte nelle pellicole del Marvel Cinematic Universe si fa sempre più lunga e con essa aumentano i problemi per coordinare gli impegni degli attori sul set. Sicuramente non sarà facile compilare lo schedule dei numerosi interpreti coinvolti nel corale Avengers: Infinity War, come lascerebbero intendere le ultime informazioni trapelate sul set.

Tempo fa è arrivata la conferma della presenza nel film del Dottor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch. Sembra, però, che il suo ruolo non sarà poi così centrale. Un report diffuso da Page Six indicherebbe la presenza sul set del body double di Cumberbatch, Aaron Lazar. Lo stuntman sarebbe attualmente impegnato in Georgia al posto di Benedict Cumberbatch, che a sua volta si trova in Inghilterra sul set di The Current War, dove interpreta Thomas Edison. Naturalmente Benedict Cumberbatch verrà coinvolto nelle riprese al momento di girare i suoi primi piani, ma una fonte Disney avrebbe dichiarato che lo studio "non sovraimporrà digitalmente Cumberbatch sulla performance di un altro attore."

Cosa significa questo? Sembra proprio che Andrew Lazar, il body double, girerà la maggior parte delle scene in cui non compare il suo volto, mentre il lavoro di Benedict Cumberbatch sarà piuttosto limitato. Questo implica che il ruolo del Dottor Strange potrebbe essere assai ridotto, il tutto per il disappunto dei fan della star inglese. Ma la conferma della bontà di questi rumor la avremo solo con l'arrivo di Avengers: Infinity War al cinema il 4 maggio 2018.

