Ave Cesare! - Curiosità e citazioni della vecchia Hollywood

Quando la più grande star del cinema mondiale improvvisamente scompare, tocca al risolutore dello Studio salvarla in Ave, Cesare!, commedia dal cast stellare composto da George Clooney, Channing Tatum, Scarlett Johansson, Jonah Hill, Josh Brolin, Tilda Swinton, Ralph Fiennes e Alden Ehrenreich.

Disponibile su Infinity, il film è ricco di archetipi e convenzioni della Hollywood degli anni Cinquanta, che sembra lontanissima da quella odierna ma in verità cela numerose analogie con il cinema del presente e Movieplayer ve li racconta in un video speciale:

Dai peplum (il kolossal ambientato nell'Antica Roma) al fixer (la tipica persona giusta al momento giusto che è la perfetta immagine dello studio system), dai singing cowboy (così romantici da essere fuori ogni immaginario) ai marinai ballerini (per portare in scena l'idea di musical) fino allo spettro del comunismo su Hollywood, il film dei fratelli Coen gioca con ironia e intelligenza su tutti i temi più scottanti e classici di Hollywood.

Ave, Cesare è diretto dai registi quattro volte premio Oscar Joel Coen e Ethan Coen (Fargo). Il giallo comico svela il sipario sui retroscena dell'industria cinematografica, a volte umoristici, a volte drammatici: Ave, Cesare! racconta una giornata nella vita di Eddie Mannix (Josh Brolin), capo della produzione e versatile problem solver per lo studio hollywoodiano Capitol Pictures. Quando Baird Whitlock (George Clooney), la più grande star del mondo, viene rapito nel mezzo della produzione di un peplum, Eddie dovrà ritrovare il suo protagonista e contemporaneamente calmare la star dei western Hobie Doyle (Alden Ehrenreich), il regista scontento Laurence Laurentz (Ralph Fiennes), la starlette del nuoto DeeAnna Moran (Scarlett Johansson) e la superstar dei musical Burt Gurney (Channing Tatum), il tutto mentre contratta informazioni per tenere i suoi attori più quotati al riparo dalle rubriche di gossip curate da una coppia di sorelle rivali, Thora and Thessaly Thacker (Tilda Swinton).

