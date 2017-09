Artemis Fowl: Judi Dench in trattative per il fantasy di Kenneth Branagh

La veterana Judi Dench è entrata in trattative per recitare in Artemis Fowl, adattamento della popolare saga fantasy per ragazzi che vedrà dietro la macchina da presa Kenneth Branagh. Branagh ha appena diretto Judi Dench nella nuova versione di Assassinio sull'Orient Express, nei cinema italiani dal 7 dicembre.

Creatore della saga è lo scrittore irlandese Eoin Colfer. I romanzi di Colfer (otto in tutto) narrano le avventure di un genio del crimine dodicenne, miliardario, che si muove tra il nostro mondo e un universo sotterraneo popolato da elfi, gnomi, fate e altre creature fantastiche. Il primo, previsto film di quello che si annuncia come un nuovo franchise, si ispirerà ai primi due episodi della saga letteraria, che è stata pubblicata in 44 lingue in tutto il mondo e ha venduto, complessivamente, oltre 21 milioni di copie.

Artemis Fowl arriverà in sala il 9 agosto 2019. Al momento non è stato reso noto quale ruolo sia stato offerto a Judi Dench. La diva tornerà sul grande schermo il 26 ottobre nei panni della Regina Vittoria in Vittoria e Abdul.

