Arrested Development: un selfie di Tony Hale e Jessica Walter sul set della quinta stagione!

Continua la produzione dell'attesa quinta stagione di Arrested Development che approderà su Netflix nel corso del 2018. Le riprese iniziate a Luglio sono state annunciate da Jason Bateman, interprete di Michael Bluth, con un tweet che raffigurava un noto set della serie e la didascalia: "Cominciano i guai. I Blunt tornano sull'8°!".

Pochissimo sappiamo sulla nuova stagione, Netflix infatti ancora non ha rilasciato alcun video o dettaglio ufficiale. Ogni tanto però i membri del cast si divertono a postare sui social network qualche immagine che tiene i fan in punta di piedi. Questa volta è il turno di di Tony Hale che sul suo profilo Twitter condivide una foto insieme alla sua spietata madre Lucille interpretata da Jessica Walter. Ecco lo scatto:

Riguardo il plot della quinta stagione, Jason Bateman ha dichiarato: "E' una storia che Mitchell Hurwitz propose quando stavamo alla Fox. Sarà divisa in tre atti ma ancora non abbiamo in programma di concluderla, dipende da come andrà la quinta stagione. Uno dei maggiori eventi è l'assassinio del personaggio interpretato da Liza Minnelli, chi sarà il colpevole? Non è un storia di mistero, ma sarà uno dei suoi momenti centrali."

Al centro delle vicende di Arrested Development troviamo la famiglia Bluth composta da Michael Bluth (Jason Bateman), George Michael (Michael Cera), George Bluth Sr. (Jeffrey Tambor), George Oscar Bluth II (Will Arnett) e Lindsay Funke (Portia de Rossi).

