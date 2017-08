Arnold Schwarzenegger in Killing Gunther: ecco il trailer della nuova commedia action

Arnold Schwarzenegger e Taran Killam sono i protagonisti della commedia a tinte action intitolata Killing Gunther, di cui è stato appena diffuso il primo trailer ufficiale.

Il progetto ha come protagonista Gunther, il più grande killer su commissione al mondo. L'uomo si ritrova in difficoltà quando un gruppo di assassini internazionali decide che devono liberarsi di lui una volta per tutte, scoprendo però che il suo titolo non è immeritato. Il cast comprende anche Cobie Smulders, Allison Tolman, Hannah Simone e Bobby Moynihan.

