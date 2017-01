Aquaman: il team di Mad Max: Fury Road si occuperà delle scene d'azione

Il film Aquaman potrà contare sull'importante contributo del team che ha realizzato le sequenze d'azione per Mad Max: Fury Road.

Il progetto sarà infatti curato dall'esperto stuntman Keir Beck, attualmente impegnato in Australia con il suo team per prepararsi alle riprese del lungometraggio diretto da James Wan che richiederanno, ovviamente, la realizzazione di spettacolari sequenze girate in acqua. I protagonisti Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe e Patrick Wilson dovrebbero iniziare il lavoro sul set nei prossimi mesi, e la produzione è al lavoro a Queensland, in Australia, già da novembre.

Beck, dopo Mad Max: Fury Road, ha lavorato anche a La battaglia di Hacksaw Ridge e a The Nice Guys.

Aquaman arriverà nelle sale americane il 5 ottobre 2018.

