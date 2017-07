Ant-Man and the Wasp: Walton Goggins nel cast del film

Walton Goggins è entrato a far parte del cast di Ant-Man and the Wasp, il sequel della Marvel che arriverà nei cinema il 6 luglio 2018. Le riprese dovrebbero iniziare tra qualche settimana ad Atlanta.

Per ora la Marvel non ha voluto rivelare i dettagli del personaggio affidato all'attore, prossimamente protagonista sul grande schermo anche con il reboot di Tomb Raider.

Fanno già parte del cast del sequel Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michael Peña, David Dastmalchian, T.I., Hannah John-Kamen, e Randall Park.

La regia sarà nuovamente di Peyton Reed, mentre la sceneggiatura è stata sviluppata da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari basandosi su una storia ideata da Adam McKay e Paul Rudd.

