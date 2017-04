Annabelle: Creation, ecco il primo inquietante trailer italiano ufficiale!

Cristiano Ogrisi

Qualche volta, un personaggio minore di un film colpisce così tanto da ottenere uno spin-off tutto per sé. Questo è successo nel 2013, con L'Evocazione - The Conjuring di James Wan, franchise che arriverà fino a quattro film. Ma il personaggio che ha fatto centro nella memoria del pubblico è Annabelle, un'inquietante bambola infestata da un malvagio demone, che ha avuto il suo primo film "solista" nel 2014. Dopo aver incassato più di 250 milioni di dollari, la Warner Bros. è pronta a tornare nel mondo delle bambole, nonostante le critiche negative del primo capitolo, grazie a Annabelle: Creation, che si presenta oggi con il primo full trailer.

Il regista di Annabelle, John R. Leonetti, ha abbandonato il progetto lasciando spazio a David F. Sandberg, regista di Lights Out - Terrore nel buio, e alla sceneggiatura di Gary Dauberman, che si è occupato anche del remake di It di Andres Muschietti. Il film seguirà la storia di un uomo che crea bambole e di sua moglie che, dopo molti anni dalla morte della loro figlia, accolgono una suora e numerose ragazze nella propria casa, dopo che sono state costrette ad abbandonare l'orfanotrofio in cui vivono. La coppia dovrà poi fare i conti con l'oggetto posseduto da un'entità malvagia.

