Anna: Luc Besson diffonde la prima foto dal set

Il regista Luc Besson ha diffuso la prima immagine dal set di Anna, nuovo thriller al femminile. Nella foto vediamo l'esordiente Sasha Luss sul set prima di un ciak. Ad affiancare la Luss ci saranno il premio Oscar Helen Mirren, Luke Evans e Cillian Murphy. Il film sarà prodotto dalla Lionsgate e dalla EuropaCorp di Besson.

Anna, girato in lingua inglese e basato su un'idea originale di Luc Besson, ha un budget di 30 milioni di dollari. Le riprese ufficiali prenderanno il via a dicembre. Al momento non sono stati diffusi dettagli sul plot.

