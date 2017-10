Animali Fantastici e Dove Trovarli: Jessica Williams tra i nuovi arrivi nel cast

La Warner Bros. ha annunciato nuovi arrivi nel cast di Animali fantastici e dove trovarli 2, il sequel scritto da J.K. Rowling dedicato alle avventure di Newt Scamander.

Brontis Jodorowsky ha ottenuto il ruolo di Nicolas Flamel, nominato in Harry Potter e la pietra filosofale, il mago che ha scoperto l'Elisir della Vita e ha creato l'oggetto magico che ha dato il titolo al primo film della saga.

Wolf Roth sarà Spielman, Victoria Yeates interpreterà Bunty, Derek Riddell avrà la parte di Torquil Travers, Poppy Corby-Tuech ha il ruolo di Rosier, Cornell John quello di Arnold Guzman, mentre non sono stati diffusi i dettagli dei personaggi affidati a Jessica Williams e Fiona Glascott.

Nel cast ritorneranno Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol e Dan Fogler. Tra i nuovi arrivi, invece, ci sono anche Johnny Depp, Zoë Kravitz, Callum Turner e Claudia Kim.

Il sequel è ambientato nel 1927, anno in cui Gellert Grindelwald continua ad aumentare il numero dei propri seguaci. L'unico che potrebbe fermarlo è Silente, in passato suo grande amico, e per farlo chiederà l'aiuto di Newt.

