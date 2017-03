Animali Fantastici 2, Zoe Kravitz: "Le riprese inizieranno dopo giugno"

Zoë Kravitz ha parlato del suo impegno nel film Animali fantastici e dove trovarli, rivelando che le riprese dovrebbero iniziare a giugno o luglio e per ora non ha ricevuto lo script del secondo capitolo della storia di Newt Scamander.

L'attrice non ha nemmeno incontrato J.K. Rowling, anche se è stata informata del fatto che la scrittrice abbia visto il suo provino e ha quindi approvato il suo coinvolgimento: "Non vedo l'ora di incontrarla!".

Zoe ha spiegato di aver inviato un video per proporsi per la parte nel lungometraggio della Warner Bros e si è poi presentata a Los Angeles, dove ha incontrato i responsabili del casting prima di arrivare sul set, quando le riprese erano già iniziate: "Sono andata a Londra e ho lavorato con Eddie Redmayne. Ero nervosa, specialmente all'idea di parlare con un accento britannico di fronte a tutti questi attori inglesi. Mi hanno accolto con calore. Penso che la situazione mi abbia aiutato a sentirmi sicura".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Animali Fantastici 2, Zoe Kravitz: "Le riprese...