Angelina Jolie presenta il suo nuovo film "First They Killed My Father"

In un video condiviso online, Angelina Jolie presenta il suo nuovo film di cui è regista: First They Killed My Father, che verrà distribuito da Netflix.

Il progetto è ispirato all'autobiografia di Loung Ung, intitolata First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers.

La première si svolgerà il 18 febbraio a Siem Reap e la sceneggiatura è stata scritta da Angelina insieme all'attivista, seguendo quindi gli eventi causati dai Khmer Rossi negli anni '70. I genitori di Loung Ung, insieme a due delle sorelle della donna, sono stati uccisi dai membri del partito comunista.

Sul grande schermo si assisterà quindi alla storia del conflitto, mostrata dalla prospettiva di una bambina, e dell'intera nazione.

Il cast è composto da sopravvissuti al genocidio e dai loro figli.

