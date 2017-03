Andrew Garfield sarà un reporter di guerra in Black Lion

Andrew Garfield sarà il protagonista del film Black Lion che racconterà la vera storia del giornalista Carlos Mavroleon, sviluppato da un'idea dello sceneggiatore Alessandro Camon.

La star di Silence e La battaglia di Hacksaw Ridge sarà coinvolto anche come produttore.

Mavroleon ha studiato a Harvard ed era figlio di un ricco imprenditore. Il giovane divenne poi un famoso reporter da zone di guerra grazie alla sua capacità di muoversi in alcune delle aree più pericolose al mondo. Sul grande schermo si assisterà all'ultimo incarico di Mavroleon per 60 Minutes, grazie al quale ha scoperto il collegamento tra il Pakistan e le azioni di Al-Qaeda e dei Talebani. Pochi giorni dopo Carlos venne trovato morto nel motel di Peshawar in cui alloggiava, un tragico evento avvolto da circostanze misteriose.

