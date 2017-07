American Horror Story 7: Twisty the Clown sta per tornare!

Il terrificante Twisty the Clown sta per fare ritorno nella settima stagione di American Horror Story. Il creatore dello show Ryan Murphy ha annunciato la notizia via Instagram accompagnando la foto con la scritta "He's Baaaaaack." A interpretare Twisty nello show è stato finora John Carroll Lynch; il clown ha ispirato il comportamento di Dandy (Finn Wittrock).

He's Baaaaaack Un post condiviso da Ryan Murphy (@mrrpmurphy) in data: 10 Lug 2017 alle ore 15:11 PDT

Leggi anche: American Horror Story: Roanoke, un finale satirico per una stagione florida

A febbraio Ryan Murphy Aveva svelato il tema della nuova stagione dichiarando: "Non ho ancora un titolo, ma cominceremo a girare a giugno. La serie sarà incentrata sulle elezioni che abbia appena vissuto perciò credo che interesserà un sacco di persone. Forse ci sarà anche un po' di Trump." Il primo episodio sarà ambientato nella notte delle Presidenziali.

American Horror Story avrà anche un'ottava e una nona stagione.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News American Horror Story 7: Twisty the Clown sta per...