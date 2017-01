American Horror Story 7: confermati Sarah Paulson ed Evan Peters, ancora un tema segreto

American Horror Story continua a reinventarsi stagione dopo stagione, ma a quanto pare la settima stagione vedrà la presenza costante di alcuni punti fermi. Non solo è stato confermato il ritorno di Sarah Paulson ed Evan Peters, ma i produttori hanno promesso anche un altro tema misterioso al centro dei nuovi episodi.

La conferma della presenza della Paulson e di Peters arriva da Ryan Murphy in persona, il quale aggiunge che la stagione 7 sarà ambientata in un contesto moderno:

"Il nuovo tema chiave della stagione sarà sviluppato nella massima segretezza. Abbiamo un'altra idea innovativa per creare qualcosa di diverso, qualcosa che il pubblico non abbia mai visto prima. Non so se posso dirlo. L'anno scorso è stato un successo e non so se ripeteremo la stessa tattica di marketing. Credo che stavolta racconteremo qualcosa in più un po' prima. Ma ho giò cominciato a scrivere, mentre non ho ancora pensato al casting, con l'eccezione di Sarah ed Evan".

Secondo i rumors, Ryan Murphy avrebbe pensato a una sorpresa che potrebbe causare il ritorno di molti personaggi comparsi in American Horror Story: Freak Show. Per il momento, però, i dettagli si fermano qui.

