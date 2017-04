American Horror Story 7: Billie Lourd nel cast della prossima stagione

Angelica Vianello

Billie Lourd, figlia di Carrie Fisher e dell'agente Bryan Lourd torna a lavorare in una creazione di Ryan Murphy, dopo aver ricoperto il ruolo di Chanel#3 in Scream Queens: la giovane attrice è infatti stata selezionata per una parte nella prossima stagione di American Horror Story.

Billie Lourd entra nel franchise dopo la new entry Billy Eichner, e dopo aver completato il lavoro alla seconda stagione di Scream Queens, che non tornerà per una terza.

La settima stagione di AHS molto probabilmente arriverà sugli schermi il prossimo ottobre, e pare che il tema ruoterà attorno alle elezioni presidenziali, anche se non vedremo comparire i nomi di Trump e della Clinton. Sappiamo che i nuovi episodi inizieranno il giorno dopo l'elezione, ma ogni altra informazione su personaggi e cast è ancora sconosciuta.

